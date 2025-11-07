Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 07.11.2025 - 08:49 Güncelleme: 07.11.2025 - 08:49
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 362 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçta bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

