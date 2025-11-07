Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 362 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
