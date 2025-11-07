Tekirdağ'da Roman çocuklar kursta yüzme öğreniyor

Tekirdağ'da Roman öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarında yüzme öğreniyor.

Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Roman Eylem Planı" kapsamında Roman çocuklar için yüzme kursu düzenlendi.

Farklı okullarda eğitim gören Roman çocuklar, antrenörler eşliğinde haftada bir gün havuzda yüzme eğitimi alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, AA muhabirine, Roman Eylem Planı çerçevesinde çocukları farklı kurslarda bir araya getirdiklerini söyledi.

Roman öğrencilere yönelik etkinlikleri sürdürdüklerini dile getiren Üzgün, "Bizim kendi antrenörlerimizle Roman çocuklarımızı alıp getirip onlara yüzmeyi öğretiyoruz, yüzme yarışları yapıyoruz, dolayısıyla onları kötü alışkanlıklardan spor tesislerimize çekiyoruz. Bu sadece yüzmeyle değil, aynı şekilde bu sporları salonumuza da buz pateni yapmaya çocukları götürüp keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Üzgün, çocukların spor tesislerinde verimli vakit geçirdiğini ifade etti.

Kurslarda Roman çocukların yüzlerinin güldüğünü belirten Üzgün, "Valimizin desteğiyle, bakanlığımızın imkanlarıyla ve devletimizin imkanlarıyla Roman çocuklarımızı buluşturmaya gayret ediyoruz. Biz elimizden geleni yaparak çocukların, gençlerin sporlar buluşması için farklı çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Muhsine Dalgıç da çocukların havuzda keyifli vakit geçirdiğini aktardı.

Yüzmenin çocuklar için çok faydalı olduğunu ifade eden Dalgıç, "Haftada bir gün öğrencilerle havuzda ders yapıyoruz. Bir saat boyunca bizimle birlikte kalıyorlar. Hem eğleniyoruz hem ders çalışıyoruz hem de yüzmeyi öğreniyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mahmut Yıldız da kendilerine imkan sunan herkese teşekkür ederek, yüzme kursunun kendileri için çok keyifli olduğunu belirtti.