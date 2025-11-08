Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı vatandaşlarla bir araya geldi

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:37
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı vatandaşlarla bir araya geldi
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Turanlı, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

        Emniyetin yaptığı çalışmaları anlatan Turanlı, mahalle sakinlerine, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili bilgi verdi.

        Turanlı, her zaman sahada olmaya devam ettiklerini belirtti.

        Vatandaşın huzuru için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Turanlı, şınları kaydetti:

        "İnsanımızla mahallinde hasbihal ediyoruz. Milletimize duyduğumuz sevgiyle onları tanımak ve dertleriyle dertlenip bize düşen kısımlarında öncü olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla beraber asayiş ve narkotik konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk, huzur içerisinde bir yaşam sürmesi noktasındaki dikkat edilmesi gereken hususları kendileriyle paylaştık, taleplerini notlarımıza aldık. Tekirdağ'ın huzuru için sürdürdüğümüz çalışmalar kesintisiz devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

