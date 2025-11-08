Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı vatandaşlarla bir araya geldi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.
Turanlı, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Emniyetin yaptığı çalışmaları anlatan Turanlı, mahalle sakinlerine, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili bilgi verdi.
Turanlı, her zaman sahada olmaya devam ettiklerini belirtti.
Vatandaşın huzuru için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Turanlı, şınları kaydetti:
"İnsanımızla mahallinde hasbihal ediyoruz. Milletimize duyduğumuz sevgiyle onları tanımak ve dertleriyle dertlenip bize düşen kısımlarında öncü olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla beraber asayiş ve narkotik konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk, huzur içerisinde bir yaşam sürmesi noktasındaki dikkat edilmesi gereken hususları kendileriyle paylaştık, taleplerini notlarımıza aldık. Tekirdağ'ın huzuru için sürdürdüğümüz çalışmalar kesintisiz devam edecek."
