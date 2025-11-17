Habertürk
        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 17.11.2025 - 09:19 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:19
        Tekirdağ'da asayiş
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi H.B. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen C.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

