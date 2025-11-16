Trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcu unutulmuyor

FIRAT ÇAKIR - Bursa'da 2017 yılında meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden hentbolcu Can Yontarım'ın anısı, spor camiası, eski takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından yaşatılıyor.

Ortaokul ve lise yıllarında hentbola tutkusu olan Yontarım, daha sonra Jandarma Gücü ve Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi takımlarında forma giydi.

Eskişehir'den Bursa'nın İnegöl ilçesine giden Yontarım, kullandığı motosikletin kontrolünden çıkmasıyla önce bariyerlere, ardından da istinat duvarına çarptı.

Yontarım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Can Yontarım'ın ailesi, arkadaşları ve antrenörleri her yıl sporcuyu hatırlamak ve anılarını yad etmek için hentbol turnuvaları veya dostluk maçları düzenliyor.

Etkinliklerde ayrıca motosikletle güvenli sürüşün önemine de dikkati çekiliyor.

Bu yıl yine Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda arkadaşları, ailesi ve sporcular turnuvada Can için bir araya geldi.

Maça katılan kadın veteran hentbol takımları sahaya "Kalbimizdesin Can Yontarım" pankartıyla çıktı.

Turnuvanın ardından Tekirdağ Kadın Veteran Takımı Antrenörü Faruk Esen, AA muhabirine, Tekirdağ hentbolunu Süper Lig seviyesinde yıllarca temsil eden Can Yontarım'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Kendileri için özel olan bir sporcuyu 8 yıl önce kaybetmenin acısını hala derinden hissettiklerini aktaran Esen, "Umarım, bu tür motosiklet kazaları bizlerden sevdiklerimizi artık koparmaz ve motosikletlilere diğer sürücüler dikkat eder." dedi.

Can'ı kendi çocuklarından ayırmadığını vurgulayan Esen, "Biz, bu kazadan camia olarak çok etkilendik. Bunun farkındalığına değinerek, sevgili sporcumuzu anmak istedik. Her yıl aynı zamanda bu tür turnuvalar ya da özel maçlar yapıyoruz." diye konuştu.

Veteran sporcu Aylin Kurt ise arkadaşlarının acısını hiç unutmadıklarını, her yıl çeşitli etkinliklerle Yontarım'ı andıklarını dile getirdi.

Can için her yıl bir araya geldiklerini ifade eden Kurt, "Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Biz uzun yıllar aynı kulüpte birlikte hentbol oynadık. Çok kıymetliydi kendisi. Her andığımızda çok üzülüyoruz. Kalbimizden büyük büyük sevgiler gönderiyoruz ona. Her yıl rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.