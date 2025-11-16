Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcu unutulmuyor

        FIRAT ÇAKIR - Bursa'da 2017 yılında meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden hentbolcu Can Yontarım'ın anısı, spor camiası, eski takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcu unutulmuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIRAT ÇAKIR - Bursa'da 2017 yılında meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden hentbolcu Can Yontarım'ın anısı, spor camiası, eski takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından yaşatılıyor.

        Ortaokul ve lise yıllarında hentbola tutkusu olan Yontarım, daha sonra Jandarma Gücü ve Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi takımlarında forma giydi.

        Eskişehir'den Bursa'nın İnegöl ilçesine giden Yontarım, kullandığı motosikletin kontrolünden çıkmasıyla önce bariyerlere, ardından da istinat duvarına çarptı.

        Yontarım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Can Yontarım'ın ailesi, arkadaşları ve antrenörleri her yıl sporcuyu hatırlamak ve anılarını yad etmek için hentbol turnuvaları veya dostluk maçları düzenliyor.

        Etkinliklerde ayrıca motosikletle güvenli sürüşün önemine de dikkati çekiliyor.

        Bu yıl yine Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda arkadaşları, ailesi ve sporcular turnuvada Can için bir araya geldi.

        Maça katılan kadın veteran hentbol takımları sahaya "Kalbimizdesin Can Yontarım" pankartıyla çıktı.

        Turnuvanın ardından Tekirdağ Kadın Veteran Takımı Antrenörü Faruk Esen, AA muhabirine, Tekirdağ hentbolunu Süper Lig seviyesinde yıllarca temsil eden Can Yontarım'ı rahmetle andıklarını söyledi.

        Kendileri için özel olan bir sporcuyu 8 yıl önce kaybetmenin acısını hala derinden hissettiklerini aktaran Esen, "Umarım, bu tür motosiklet kazaları bizlerden sevdiklerimizi artık koparmaz ve motosikletlilere diğer sürücüler dikkat eder." dedi.

        Can'ı kendi çocuklarından ayırmadığını vurgulayan Esen, "Biz, bu kazadan camia olarak çok etkilendik. Bunun farkındalığına değinerek, sevgili sporcumuzu anmak istedik. Her yıl aynı zamanda bu tür turnuvalar ya da özel maçlar yapıyoruz." diye konuştu.

        Veteran sporcu Aylin Kurt ise arkadaşlarının acısını hiç unutmadıklarını, her yıl çeşitli etkinliklerle Yontarım'ı andıklarını dile getirdi.

        Can için her yıl bir araya geldiklerini ifade eden Kurt, "Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Biz uzun yıllar aynı kulüpte birlikte hentbol oynadık. Çok kıymetliydi kendisi. Her andığımızda çok üzülüyoruz. Kalbimizden büyük büyük sevgiler gönderiyoruz ona. Her yıl rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Tutku hıza dönüşmesin"

        Baba Fikret Yontarım da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Oğlunun hentbola büyük bir sevdası olduğunu vurgulayan Yontarım, şunları kaydetti:

        "Çocuğumuz, Faruk hocanın yetiştirdiği yıldız oyunculardan biriydi. Allah rahmet eylesin. Motosiklet sevdası gençlerin vazgeçilmez tutkusu. Maalesef bu tutku bazen hıza dönüyor. Dönülmez noktalara geliyor. Çocuğumuz çok güzel sportif faaliyetlerde bulunuyordu. Kural deyip geçmesinler, küçücük bir hata büyük sonuçlar doğuruyor. Bu oyuncakları onların ellerinden alamazsınız. Onlar kendilerini onda özgür hissediyor. Sadece kurallara riayet etmelerini, hız yapmamalarını istiyorum."

        Anne Canan Yontarım da çok acı bir kayıp yaşadıklarını belirterek oğullarını unutmayan arkadaşlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son durum! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi
        Son durum! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da İŞKUR Gençlik Programı kazananları belirlendi
        Tekirdağ'da İŞKUR Gençlik Programı kazananları belirlendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Yangında dumanın kapladığı apartmandaki evlerinden kafesteki kuşu ile çıktı
        Yangında dumanın kapladığı apartmandaki evlerinden kafesteki kuşu ile çıktı
        Hayrabolu Jandarması'nın bayrak hassasiyeti duygulandırdı
        Hayrabolu Jandarması'nın bayrak hassasiyeti duygulandırdı
        Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi
        Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi
        Şambrel ile balık avlamaya çıktığı denizde boğuldu
        Şambrel ile balık avlamaya çıktığı denizde boğuldu