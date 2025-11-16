Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bacağını makineye kaptıran işçi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bacağını makineye kaptıran işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 18:26 Güncelleme: 16.11.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bacağını makineye kaptıran işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bacağını makineye kaptıran işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir alüminyum fabrikasında çalışan T.M. bacağını makineye kaptırdı.

        İşçiyi kurtaran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Çorlu 8. Olağan Kongresi yapıldı
        Saadet Partisi Çorlu 8. Olağan Kongresi yapıldı
        Tekirdağ'da alüminyum fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
        Tekirdağ'da alüminyum fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
        Marmara Denizi'ndeki bolluk balıkçıları Tekirdağ açıklarına çekti
        Marmara Denizi'ndeki bolluk balıkçıları Tekirdağ açıklarına çekti
        Trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcu unutulmuyor
        Trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcu unutulmuyor
        Tekirdağ'da İŞKUR Gençlik Programı kazananları belirlendi
        Tekirdağ'da İŞKUR Gençlik Programı kazananları belirlendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş