Tekirdağ'da bacağını makineye kaptıran işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bacağını makineye kaptıran işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir alüminyum fabrikasında çalışan T.M. bacağını makineye kaptırdı.
İşçiyi kurtaran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
