        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:21
        Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesindeki denetimde bir minibüsü durdurdu.

        Minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Sürücü A.T. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

