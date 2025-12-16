Tekirdağ'da düzenlenen panelde kadınların ekonomik güçlenmesi ele alındı

Tekirdağ'da, "Kadınların Ekonomik Güçlenmesi ve Ulusal Kalkınma İçin Destek Mekanizmaları" adlı panel düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, kadınların iş hayatının içinde yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Yerel girişimciliğin bölgeler için önemli olduğunu aktaran Özhan, panelin yerel girişimcilik adına verimli olacağını dile getirdi.

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş da kurumun sağladığı desteklerle ilgili bilgi vererek, "KOSGEB destekleriyle yerli üretimde büyüme, inovasyon ve kadın girişimcilerin güçlenmesi" başlıklı sunum yaptı.

Trakya Kalkınma Ajansı girişimcilik uzmanı Tuğrul Kaan Asan ise yerel kalkınmada proje odaklı yatırım, yerli üretim ve kadın girişimciliğin desteklenmesi konularında bilgilendirme yaptı.

Programa akademisyenler, kurumların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.