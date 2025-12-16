Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

Onar ve Güngör makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette Onar'a, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşlik etti.

Güngör, ziyaret için Onar ve Tabakoğlu'na teşekkür etti.

- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tantan'a teşekkür etti.

Ziyarette, NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı da yer aldı.

- Malkara'da sürü yönetimi elemanı eğitimi düzenlendi

Malkara ilçesinde sürü yönetimi elemanı eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Malkara Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi. Kursu tamamlayan 23 kişiye sertifikaları verildi. Sertifika dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve kurum yöneticileri katıldı. - Ergene'de dere temizliği yapıldı Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki derede temizlik çalışması başlatıldı. Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene Nehri'nin iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Dere tabanında biriken çamur, sazlıklar ve çevreye gelişi güzel atılan çöplerin, DSİ ekiplerince temizlendiğini aktaran Topak, "Yürütülen çalışmalar sayesinde derenin akışını engelleyen unsurlar ortadan kaldırılarak, taşkın riski önemli ölçüde azaltılacak. Çevreye yayılan kötü kokunun önüne geçilecek ve mahalle sakinleri için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak. Dere yatağındaki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, suyun doğal akışı yeniden sağlanacak ve dere kenarında çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

- Çorlu Belediyesi partner şehir oldu Çorlu Belediyesi, merkezi Belçika'da bulunan Ethos Universitas tarafından "Partner Şehir" kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, etik yönetişim, şeffaflık ve kamu dürüstlüğü alanlarında çalışan uluslararası akademik kurum Ethos Universitas ile resmi iş birliğine imza attıklarını belirtti. Çorlu Belediyesinin kurumsal kapasitesini ileriye taşıyacak çalışmalar yaptıklarını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti: "Bu iş birliği, Avrupa standartlarında etik belediyecilik yolculuğumuzda ne kadar doğru adımlar attığımızın da kanıtıdır. Ethos Universitas ile yürütülecek iş birliği, 2025 - 2027 dönemini kapsayan detaylı bir yol haritasına sahip. Bu iş birliği sayesinde Çorlu Belediyesi, etik yönetimde kurumsal kapasitesini daha da ileriye taşıyacak. Üyeliğin resmileşmesiyle birlikte etik mührü, sertifika ve kullanım rehberi belediyeye teslim edilecek. Bu süreçte belediyenin mevcut etik politikalarının ilk kapsamlı değerlendirmesi yapılacak."