Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

        Onar ve Güngör makamda bir süre sohbet etti.

        Ziyarette Onar'a, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşlik etti.

        Güngör, ziyaret için Onar ve Tabakoğlu'na teşekkür etti.

        - NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

        MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tantan'a teşekkür etti.

        Ziyarette, NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı da yer aldı.

        - Malkara'da sürü yönetimi elemanı eğitimi düzenlendi

        Malkara ilçesinde sürü yönetimi elemanı eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

        Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Malkara Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

        Kursu tamamlayan 23 kişiye sertifikaları verildi.

        Sertifika dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve kurum yöneticileri katıldı.

        - Ergene'de dere temizliği yapıldı

        Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki derede temizlik çalışması başlatıldı.

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene Nehri'nin iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

        Dere tabanında biriken çamur, sazlıklar ve çevreye gelişi güzel atılan çöplerin, DSİ ekiplerince temizlendiğini aktaran Topak, "Yürütülen çalışmalar sayesinde derenin akışını engelleyen unsurlar ortadan kaldırılarak, taşkın riski önemli ölçüde azaltılacak. Çevreye yayılan kötü kokunun önüne geçilecek ve mahalle sakinleri için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak. Dere yatağındaki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, suyun doğal akışı yeniden sağlanacak ve dere kenarında çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

        - Çorlu Belediyesi partner şehir oldu

        Çorlu Belediyesi, merkezi Belçika'da bulunan Ethos Universitas tarafından "Partner Şehir" kabul edildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, etik yönetişim, şeffaflık ve kamu dürüstlüğü alanlarında çalışan uluslararası akademik kurum Ethos Universitas ile resmi iş birliğine imza attıklarını belirtti.

        Çorlu Belediyesinin kurumsal kapasitesini ileriye taşıyacak çalışmalar yaptıklarını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

        "Bu iş birliği, Avrupa standartlarında etik belediyecilik yolculuğumuzda ne kadar doğru adımlar attığımızın da kanıtıdır. Ethos Universitas ile yürütülecek iş birliği, 2025 - 2027 dönemini kapsayan detaylı bir yol haritasına sahip. Bu iş birliği sayesinde Çorlu Belediyesi, etik yönetimde kurumsal kapasitesini daha da ileriye taşıyacak. Üyeliğin resmileşmesiyle birlikte etik mührü, sertifika ve kullanım rehberi belediyeye teslim edilecek. Bu süreçte belediyenin mevcut etik politikalarının ilk kapsamlı değerlendirmesi yapılacak."

        - Çorlu'da fabrika işçileri eylem yaptı

        Çorlu ilçesinde, işten çıkarılan fabrika işçileri işverenden haklarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

        Atatürk Meydanı'nda toplanan işçiler, kendilerini işten çıkaran ilçedeki bir tekstil fabrikasından tazminat ve diğer alacaklarını alamadıklarını ileri sürdü.

        Hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirten işçiler, bir süre meydanda bekleyip daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 423 aracı hizmete alındı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 423 aracı hizmete alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da dev yatırım: Yüzlerce araç alındı Tekirdağ Büyükşehir Belediyes...
        Tekirdağ'da dev yatırım: Yüzlerce araç alındı Tekirdağ Büyükşehir Belediyes...
        Tekirdağ'da "Altın çağ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Tekirdağ'da "Altın çağ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Tekirdağ'da tek boynuzlu karaca görüldü Bu durumun genetik bir farklılıktan...
        Tekirdağ'da tek boynuzlu karaca görüldü Bu durumun genetik bir farklılıktan...
        Küçük boy balık satışı yapan iş yerine ceza
        Küçük boy balık satışı yapan iş yerine ceza