        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Altın çağ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Tekirdağ'da devlet himayesinde bulunan çocuklar tarafından "Altın çağ" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:15
        Tekirdağ'da "Altın çağ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Tekirdağ'da devlet himayesinde bulunan çocuklar tarafından "Altın çağ" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile hayata geçirilen "Hayata Köprü Sanat" Projesi kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

        Etkinlikte devlet himayesinde bulunan çocuklar tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi.

        Tiyatronun ardından Vali Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, tiyatroyu sahneleyen öğrencileri tebrik ederek hediye takdim etti.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Müftüsü Mustafa Soykök, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

