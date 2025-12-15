Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ayağına demir çit saplanan öğrenci yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:31 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:31
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde okulda ayağına demir çit saplanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Ergene İlkokulu'nda öğrenim gören E.O. (10) okul bahçesinden çıkmak için demir çitlerin üzerinden atlamak istedi.

        Dengesini kaybeden E.O'un ayağına demir çit saplandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

