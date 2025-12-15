Tekirdağ'da ayağına demir çit saplanan öğrenci yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde okulda ayağına demir çit saplanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Ergene İlkokulu'nda öğrenim gören E.O. (10) okul bahçesinden çıkmak için demir çitlerin üzerinden atlamak istedi.
Dengesini kaybeden E.O'un ayağına demir çit saplandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
