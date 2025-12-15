Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda boş ve dolu senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. (35), İ.D. (69) ve Y.Ö. (53) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.