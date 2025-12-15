Tekirdağ'da tarımsal üretimde ekin kamburu böceği uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonuna karşı çiftçileri uyardı.

Sağlam, AA muhabirine, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceği (Zabrus tenebrioides) nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin düzenli olarak tarlalarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle böcek popülasyonunda artış yaşandığı aktaran Sağlam, bunun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Sıcaklık ve yağış rejimindeki düzensizlikler nedeniyle zararlılarla mücadelenin öneminin arttığını vurgulayan Sağlam, üreticilerin buğdayın ekiminden itibaren kış şartlarının sertleşmesine kadar olan süreçte daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Zararlının temas ettiği bitkiyi yok ettiğini, yoğunluğa göre yüzde 100 zarar yapabileceğini ifade eden Sağlam, "Üreticilerin karşılaştığı en önemli zararlılardan biri Zabrus. Bu zararlı, buğdayın erken dönemde zarar yaparak tarlanın tamamen bitkisiz kalmasına neden olabilecek potansiyele sahip." dedi.