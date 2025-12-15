Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da tarımsal üretimde ekin kamburu böceği uyarısı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonuna karşı çiftçileri uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da tarımsal üretimde ekin kamburu böceği uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonuna karşı çiftçileri uyardı.

        Sağlam, AA muhabirine, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceği (Zabrus tenebrioides) nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin düzenli olarak tarlalarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

        Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle böcek popülasyonunda artış yaşandığı aktaran Sağlam, bunun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

        Sıcaklık ve yağış rejimindeki düzensizlikler nedeniyle zararlılarla mücadelenin öneminin arttığını vurgulayan Sağlam, üreticilerin buğdayın ekiminden itibaren kış şartlarının sertleşmesine kadar olan süreçte daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

        Zararlının temas ettiği bitkiyi yok ettiğini, yoğunluğa göre yüzde 100 zarar yapabileceğini ifade eden Sağlam, "Üreticilerin karşılaştığı en önemli zararlılardan biri Zabrus. Bu zararlı, buğdayın erken dönemde zarar yaparak tarlanın tamamen bitkisiz kalmasına neden olabilecek potansiyele sahip." dedi.

        Sağlam, üreticilerin hububat ekili alanlarda görülen zararlıları erken tespit ederek önlem alması gerektiğini belirtti.

        Zabrus zararlısının ekili alanda yer yer boşluklara neden olduğunu ve bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

        "Zararlının erken dönemde tespit edilmesi çok önemli. Aksi halde ilerleyen süreçte tarlalarda kelleşmiş boş alanlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle bitki kökleri ve yaprakların toprak altına çekilip çekilmediği mutlaka kontrol edilmeli. Bu aşamada yüzey ilaçlaması öneriyoruz. Ürün erken dönemde olduğu için ilaç kalıntısı riski bulunmuyor. Ancak ilaçlama mutlaka ruhsatlı ürünlerle ve önerilen dozlarda yapılmalı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
        Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
        Okul bahçesinin çitinden atlarken bacağına demir saplandı
        Okul bahçesinin çitinden atlarken bacağına demir saplandı
        Tekirdağ'da karacalar ormanda fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da karacalar ormanda fotokapanla görüntülendi
        Çerkezköy'de tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        Çerkezköy'de tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        Çorlu'da işçilerinden hak arayışı eylemi
        Çorlu'da işçilerinden hak arayışı eylemi
        Ganos Dağı'na ait mantar çeşitlerinin envanteri çıkarılıyor
        Ganos Dağı'na ait mantar çeşitlerinin envanteri çıkarılıyor