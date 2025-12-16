Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:30
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ’ınÇerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Aralık tarihleri arasında ilçe genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Yapılan operasyonlarda 10,6 gram eroin, 129 sentetik ecza hap, 7 skunk, 3 uyuşturucu hap, peçeteye emdirilmiş 20 parça sentetik uyuşturucu, 5,72 gram esrar ve 0,5 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

