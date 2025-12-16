Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyonlarda 10,6 gram eroin, 129 sentetik ecza hap, 7 skunk, 3 uyuşturucu hap, peçeteye emdirilmiş 20 parça sentetik uyuşturucu, 5,72 gram esrar ve 0,5 gram kokain ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.