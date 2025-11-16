Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Saadet Partisi Çorlu 8. Olağan Kongresi yapıldı

        Saadet Partisi, 8. Çorlu İlçe Kongresi, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Giriş: 16.11.2025 - 18:21 Güncelleme: 16.11.2025 - 18:21
        Saadet Partisi Çorlu 8. Olağan Kongresi yapıldı
        Saadet Partisi, 8. Çorlu İlçe Kongresi, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Havuzlar Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan kongre, divan üyelerinin belirlenmesiyle başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, faaliyet raporları okunarak onaylandı.

        Kongreye katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaptığı konuşmada Çorlu'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Arıkan, Türkiye'nin her bölgesini ziyaret ettiklerini belirterek, ülkenin her yerinde birbirinden farklı zenginliklerin olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını ifade eden Arıkan, "Allah'ın binbir nimet bahşettiği bereketli topraklarda yaşıyoruz. Topraklarımızın üzeri bereket, altı da aynı zamanda servetle dolu. Çorlumuzun potansiyeline bakıldığında, Trakya Bölgesi'nin kalbi olduğu ve Marmara Bölgesi'nin öncüsü olduğunu görüyoruz. Balkanlar'ın da yükselen yıldızı olmaya aday bir şehir olduğunu görüyoruz. dedi.

        Arıkan, Saadet Partisi olarak 41 master proje ve bu projelerin alt entegrasyonu olacak 100 proje hazırladıklarını dile getirdi.

        Projelerin hayata geçirilmeye hazır olduğunu aktaran Arıkan, "Şunu bilmenizi isterim, hangi bölgede, hangi ilde, hangi ilçede ne kadar istihdam sağlayacağız, gayri safi milli hasılaya ne kadar katkı sağlayacağız tek tek hesaplandı. Biz diğerlerinden farklıyız." diye konuştu.

        İl ve ilçe başkanlarının konuşmalarının ardından gerçekleşen seçimde mevcut ilçe başkanı Aytuğ Arslan yeniden seçildi.

