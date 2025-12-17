Habertürk
        Tekirdağ'da polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

        Tekirdağ'da polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

        Tekirdağ'da öğrenciler güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:05
        Tekirdağ'da polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
        Tekirdağ'da öğrenciler güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konusunda bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığıyla ilgili bilgiler veren ekipler, mesleği tanıtarak broşür dağıttı.

        Geleceğin teminatı olan çocukların güvenle büyümeleri için emniyetin sahadaki mesaisinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

