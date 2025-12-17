Habertürk
        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek

        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek

        Tekirdağ'da düzenlenecek 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde, 2 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılan mıhlama ikram edilecek.

        Giriş: 17.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:06
        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Dernek olarak 21 yıldır şenlikler düzenlediklerini aktaran Akyüz, "Yayla şenliklerinden sonra Hamsi ve Mıhlama Festivali yapmaya karar vermiştik. Geçen yıl düzenlenen festival çok beğenildi bu nedenle Hamsi ve Mıhlama Festivali'ni geleneksel hale getirmeye karar verdik." dedi.

        Akyüz, festivalin amacının Karadeniz kültürünü tanıtmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

        19 Aralık Cuma günü başlayacak festivalin 3 gün süreceğini belirten Akyüz, şu bilgileri verdi:

        "Kemençe, horon ve konserlerle festivalin açılışını yapacağız. Cumartesi günü yarım ton peynirle yapılan mıhlamayı halkımıza ikram edeceğiz. Pazar günü 2 ton Karadeniz hamsisi pişirilerek ekmek arası şeklinde halka dağıtılacak. Ayrıca müzik olacak, Karadeniz'in sevilen sesi Selçuk Balcı sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir konser verecek.

        Hem Tekirdağlılar hem de derneğimiz için kapsayıcı, kültürümüzü yaşatacak güzel bir etkinlik olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün Tekirdağlıları festivale davet ediyorum. Festivale katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, karalahana çorbası, karalahana sarması gibi Karadeniz'e özgü yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı da bulacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

