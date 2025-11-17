Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "İlçe Koordinasyon Toplantısı ve Muhtarlar Akademisi" programı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yerel yönetim anlayışını güçlendirmek, mahalle muhtarları ile işbirliğini pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen program Saray ilçesinde gerçekleştirildi.
Programda, muhtarların sorunları ve talepler görüşüldü.
- Başkan Nallar 100. Yıl Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.
100. Yıl Mahallesi Sancar Sokak'ta başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.
Nallar, mahallede asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu bir yaşam alanları sunmak olduğunu belirtti.
Nallar daha sonra mahallede vatandaşlara yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.
