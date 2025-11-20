Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sonbaharın gelişiyle ormanlar sarı ve turuncunun tonlarına bürünerek doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere eşsiz manzaralar sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:28 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:28
        Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sonbaharın gelişiyle ormanlar sarı ve turuncunun tonlarına bürünerek doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere eşsiz manzaralar sunuyor.

        Kanara Kanyonu'nda yer alan yoğunlukla gürgen ve meşelerin bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

        Ormanlar hem doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler hem de ormanda yolculuk yapan sürücüler için güzel görüntüler oluşturuyor.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kentin her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

        Saray ilçesinin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını ifade eden Karaküçük, "Saray ilçesi, şehirden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlere kapılarını açıyor. Saray ilçemiz sonbahar renklerine bürünen ormanları, temiz havası, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanlarıyla öne çıkıyor. Bölgedeki ormanlar ziyaretçilerine hem huzur hem de keşif dolu bir gün vadediyor. Kentin sonbaharda sunduğu güzelliklere herkes hayran kalıyor." diye konuştu.

