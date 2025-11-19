Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Yenice Mahallesi'nde site içerisindeki 3 katlı müstakil evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın evin üçüncü katına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sitede diğer evlerde oturan vatandaşlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.