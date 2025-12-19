Habertürk
        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı

        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı.

        Giriş: 19.12.2025 - 19:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:29
        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen festivalde, kente güzel bir festival kazandıracakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

        Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Akyüz, "Karadeniz'i Tekirdağ'da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene festivalin ikincisini yapıyoruz. 3 gün boyunca festival devam edecek. Buraya gelen herkes yöresel lezzetleri bulacak. Müzik, eğlence her şey burada mevcut. Yarın mıhlama, pazar günü hamsi ikramımız olacak. Birlik, beraberlik içinde kültürümüzü yaşayalım istiyoruz. Herkesi horon halkamıza bekliyoruz." dedi.

        Tekirdağ'da yaşayan Canan Serdar da gurbette yaşayan Karadenizlilerin bu festivallerde bir araya geldiğini dile getirdi.

        Burada Karadeniz esintilerini herkesin yaşadığını aktaran Serdar, insanların aynı horon halkasında buluşmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

        Ömer Yıldırım da festivalle kendini Trabzon'a gitmiş gibi hissettiğini ifade ederek, herkesin festivale gelmesini tavsiye etti.

        Festivale katılanlar, 3 gün sürecek etkinliklerde, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacak.

        Yarın ve pazar günü festivale katılan vatandaşlara 2 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılacak mıhlama ikram edilecek.

