Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 1. Tekirdağ Günleri programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’ın Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 1. Tekirdağ Günleri programı düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kentin tarihi ve kültürel değerleri ele alındı.

        Programın sonunda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentin tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket verdi.

        Soytürk, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        -İklim değişikliği konusunda üreticiler bilgilendirildi

        Tekirdağ'da düzenlenen programda çiftçilere iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İklim Değişikliği, Kuraklık ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması Programı, Hayrabolu Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer ile Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu sunum yaptı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bilgilendirme toplantılarının üreticiler açısından önemli olduğunu belirtti.

        -Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Deniz Uygun, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette bir süre sohbet eden Uygun ve Tabakoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Tabakoğlu, ziyaret dolayısıyla Uygun'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da düzenlenen sempozyumda "Balkanlar" konuşuldu
        Tekirdağ'da düzenlenen sempozyumda "Balkanlar" konuşuldu
        Doğanın sert yüzü: Çakal ağzında domuz bacağıyla görüntülendi
        Doğanın sert yüzü: Çakal ağzında domuz bacağıyla görüntülendi
        Tekirdağ'da Kasım ayında 3 bin 637 konut satıldı
        Tekirdağ'da Kasım ayında 3 bin 637 konut satıldı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 381 bin 389'a ulaştı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 381 bin 389'a ulaştı
        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırlad...
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırlad...