Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, Balkanlar'ın Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

        Üniversite olarak Balkanlar konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Dünümüzü anlamak, bugünümüzü yorumlamak ve yarınlarımızı şekillendirmek için özellikle Balkanlar'daki Osmanlı kültür ve medeniyetinin izlerini sürmek bizim için çok önemli." dedi.

        İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli de Balkanlar'ın, "Rumeli" veya "Güneydoğu Avrupa" olarak da adlandırıldığını belirtti.

        Balkanlar'a tarih boyunca Osmanlı'nın büyük emekler verdiğini anlatan İpşirli, "Ecdadın, oradaki eserlerin hatırlanması önemli ama Balkanlar ile ilgili ilgimiz ve oraya yoğunlaşmamız, gelecekle ilgili olmalıdır. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlar'daki dostlukları, irtibatı, işbirliği son derece önemli. Şunu açıkça söylemek lazım, biz oradaki devletlerin hepsinin bağımsızlıklarına, sınırlarına, idari şekillerine saygılıyız." diye konuştu.

        İpşirli, Osmanlı'nın Balkanlar'a tarih boyunca çok önemli eserler bıraktığının da altını çizdi.

        Osmanlı'nın Balkanlar'a yönelik iskan politikalarına değinen İpşirli, şunları kaydetti:

        "Osmanlı Beyliği, 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da küçük bir beylik olarak ortaya çıkmış ve Bizans'a karşı sınırların savunulması görevini üstlenmiştir. 14. yüzyılın ortalarında Balkanlar'a geçerek yeni fırsatlar elde etmiştir. Anadolu'daki güçlü Selçuklu varisi beylikler birbirleriyle mücadele ederken, Osmanlı'nın bu geçişi yeni bir alternatif sunmuştur. Osmanlı, Balkanlar'ı vatan olarak görmüş ve iskan ile imar faaliyetleri yürütmüştür. İskan politikalarıyla huzursuzluk çıkaran aileler Balkanlar'a yerleştirilmiş, böylece hem huzursuzluklar azaltılmış ve en önemlisi Balkanlar'daki Müslüman nüfusun artışı sağlanmıştır."

        Akademisyenlerin sunumlarıyla sürecek sempozyum, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırlad...
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırlad...
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu
        Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu
        Kamyonun metrelerce sürüklendiği kazadan emniyet kemeri sayesinde yara alma...
        Kamyonun metrelerce sürüklendiği kazadan emniyet kemeri sayesinde yara alma...
        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Tekirdağ'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Açık unutulan tüp paniğe sebep oldu
        Açık unutulan tüp paniğe sebep oldu