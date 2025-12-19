Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da düzenlenen sempozyumda "Balkanlar" konuşuldu

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da düzenlenen sempozyumda "Balkanlar" konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu devam ediyor.

        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Özcan, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, Balkanların dünya tarihi için önemine işaret etti.

        Balkanların, Türk kimliğinin ve kültürünün de temel unsurlarından birisi olduğunu ifade eden Özcan, "Öyle olunca herkesten daha fazla bize çalışmak düşer, sorumluluk bize düşer ve öyle de olmalıdır. Biz Türkler için Balkanlar ayrıca vatandır, fani alemde bir kültür için olabilecek en kıymetli değerlerden birisidir." dedi.

        Prof. Dr. Özcan, Türklerin tarih boyunca gittikleri yerlerde devlet kurduklarını belirtti.

        Hunlar'ın dağıldıktan sonra gittikleri coğrafyalarda sayısız devlet kurmalarının da bunun en iyi işareti olduğunun altını çizen Özcan, şöyle konuştu:

        "Hunlar gittikleri yerlerde toplamda tarihteki sayıları 150'ye yakın devlet ve siyasi oluşum şeklinde karşımıza çıkmış ki dünyada hiçbir kültürde olmayan bir gerçeklik. Anadolu bu itibarla Anadolu Selçukluları'nın kurduğu bir yurttur. Bizim selefimiz olan Osmanlılar'ın kurduğu devletin vatanı da öncelikle Balkanlar'dır. Dolayısıyla hiç kimse 'Balkanlar'la sizin ne ilginiz var?' dememelidir. Bir Türk için nerede şehitlik varsa orası vatandır. Böyle tarihe kaydedilmelidir."

        Özcan, Osmanlı'nın yüzyıllarca Balkanlar'da var olduğunu anımsattı.

        Türkün Balkanlar'da adının tescilli olduğunu vurgulayan Özcan, "Balkanlar'da 500 sene ruhumuzla, bedenimizle var olmuşuz. Şimdi bedenimiz Anadolu'da ama ruhumuz hala Balkanlar'da." ifadesini kullandı.

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen de Osmanlı için Balkanlar'ın yeni bir hayat sahası oluşturduğunu söyledi.

        Osmanlı sayım defterlerinin o döneme ait önemli kaynaklar olduğuna işaret eden Emecen, şunları kaydetti:

        "Makedonya'nın Osmanlı topraklarına katıldığı sıralarda Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyeti henüz Kızılırmak'a ulaşmamıştı. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına bizim Doğu Anadolu kesimi itibarıyla ulaşmamız 1578 yılında oldu. 1578 yılında Osmanlı, geniş bir coğrafyayı elinde bulunduruyordu. Osmanlı'nın bu anlamda çekirdek coğrafyasını, Balkanlar'ın teşkil etmiş olduğunu söylemek abartılı bir şey değildir.

        Bazıları Osmanlı Devleti'nin bir Balkan devleti olarak ortaya çıktığını ifade edebilir. Çok yanlış mı? Değil. Orijinal Osmanlı zihin dünyasını yansıtan unsurlar, kültürel altyapı, eserler, biz bunları orijinal haliyle o zihniyetin bir eseri olarak Balkanlar'da görüyoruz."

        Akademisyenlerin sunumlarıyla süren sempozyum yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Doğanın sert yüzü: Çakal ağzında domuz bacağıyla görüntülendi
        Doğanın sert yüzü: Çakal ağzında domuz bacağıyla görüntülendi
        Tekirdağ'da Kasım ayında 3 bin 637 konut satıldı
        Tekirdağ'da Kasım ayında 3 bin 637 konut satıldı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 381 bin 389'a ulaştı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 381 bin 389'a ulaştı
        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırlad...
        Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırlad...
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı