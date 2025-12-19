Tekirdağ'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki beton parçasına çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
N.D. idaresindeki 59 UV 387 plakalı otomobil, Işıklı kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton parçasına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
