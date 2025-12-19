Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki beton parçasına çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:25 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki beton parçasına çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        N.D. idaresindeki 59 UV 387 plakalı otomobil, Işıklı kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton parçasına çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Çorlu'da otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Çorlu'da otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Otomobil yol kenarındaki beton parçasına çarptı; 5 yaralı
        Otomobil yol kenarındaki beton parçasına çarptı; 5 yaralı
        Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı
        Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaralandı; kaza kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaralandı; kaza kamerada
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da düzenlenen sempozyumda "Balkanlar" konuşuldu
        Tekirdağ'da düzenlenen sempozyumda "Balkanlar" konuşuldu