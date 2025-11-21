Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı 5 gündür süren lodosun etkisini yitirmesiyle normale döndü

        Tekirdağ'da 5 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı 5 gündür süren lodosun etkisini yitirmesiyle normale döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da 5 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos, 5 gündür kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

        Balıkçılar da avlanmak için denize açılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'ın 20 günlük suyu kaldı
        Tekirdağ'ın 20 günlük suyu kaldı
        Tekirdağ'da gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek
        Tekirdağ'da gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek
        Tekirdağ'da korkutan görüntü: Naip Barajı'nda 20 günlük su kaldı
        Tekirdağ'da korkutan görüntü: Naip Barajı'nda 20 günlük su kaldı
        Kapaklı'da 2 motosiklet çalan çocuklar tutuklandı
        Kapaklı'da 2 motosiklet çalan çocuklar tutuklandı
        Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden depremzede çocuklara atkı, bere yard...
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden depremzede çocuklara atkı, bere yard...