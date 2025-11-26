Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Tekirdağ'da partisinin il binasının açılışında konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP, Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Tekirdağ'da partisinin il binasının açılışında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP, Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir." dedi.

        Hürriyet Mahallesi'nde partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılan Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

        Terörsüz Türkiye için ortaya konulan çalışmaların, kararlılığın ve istikametin önemine vurgu yapan Yalçın, "MHP, Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir." diye konuştu.

        Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumun temellerini sağlamlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Son gelişmelerle bizim ümidimiz terörsüz bir Türkiye gerçeğini hep birlikte göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz. Ancak bizler bunu yaparken muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış içerisinde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur.

        Onları, bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğrunda katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü alınan mesafe önemlidir. Gerçekten de artık Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülmez bir noktadayız. Böyle görüyoruz ve sonuna kadar da bu projenin gerçekleştirilmesi uğrunda MHP Lideri başta olmak suretiyle her kademesindeki dava arkadaşlarımız tarafından bunun mücadelesi verilecektir."

        MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de il binasının hayırlı olmasını diledi.

        Yalçın ve katılımcılar, kurdele kesiminin ardından binayı gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Tekirdağ'daki açılışta Terörsüz Türkiye...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Tekirdağ'daki açılışta Terörsüz Türkiye...
        MHP'li Yalçın'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması
        MHP'li Yalçın'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması
        Motosikletten inip yol vermekte direndi: Ben geçmem
        Motosikletten inip yol vermekte direndi: Ben geçmem
        Tekirdağ'da lodos etkili oldu; balıkçılar denize açılamadı
        Tekirdağ'da lodos etkili oldu; balıkçılar denize açılamadı
        Tekirdağ'da asayiş olaylarıyla anılan mahalleye 700 polisle şafak operasyon...
        Tekirdağ'da asayiş olaylarıyla anılan mahalleye 700 polisle şafak operasyon...
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli