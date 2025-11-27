Tekirdağ'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.S.B. idaresindeki minibüs, Sağlık Mahallesi'nde F.K. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü F.K ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. yaraladı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
