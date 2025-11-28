Tekirdağ Valisi Soytürk şehit ailesini ziyaret etti

Vali Soytürk'e ziyarette Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Aileyle sohbet eden Soytürk, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Soytürk, şehidin babası Ünal ve annesi Zülbiye Aykut ile görüştü.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret etti.

