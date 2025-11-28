Habertürk
        Tekirdağ Valisi Soytürk şehit ailesini ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 08:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:48
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret etti.

        Soytürk, şehidin babası Ünal ve annesi Zülbiye Aykut ile görüştü.

        Aileyle sohbet eden Soytürk, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

        Vali Soytürk'e ziyarette Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

