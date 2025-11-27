Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Türkiye'de Gençliğin Değişen Profili" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğünce "Türkiye'de Gençliğin Değişen Profili" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:19
        Tekirdağ'da "Türkiye'de Gençliğin Değişen Profili" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğünce "Türkiye'de Gençliğin Değişen Profili" konulu konferans düzenlendi.

        İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, gençlerin toplum açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Gençlere her zaman değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Çapcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Gençlik bir ülkenin hem geçmişi hem bugünü, daha da önemlisi geleceğidir. Ülkenin gelecekteki fotoğrafıdır. Gençlik dönemini başarıyla tamamlayan bireyler, bundan sonraki hayatlarına da başarıyı taşıyabiliyor. Hem yaşadıkları çağa şahitlik ediyor hem de gelecek nesillere tecrübelerini aktarabiliyorlar."

        Çapcıoğlu, gençlerin yaşadığı sorunlara değinerek, çözüm önerilerinde de bulundu.

        İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ise konferansın önemli ve gençler için faydalı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

        Konferansa, İl Müftüsü Mustafa Soykök, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

