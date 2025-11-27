Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

        Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:12
        Tekirdağ'da lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
        Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor.

        Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Balıkçılar da hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

