Tekirdağ'da lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar da hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
