        Tekirdağ'da Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansınca Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 08:59
        Tekirdağ'da Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansınca Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Trakya'nın sağlık turizmi potansiyeli uluslararası öğrencilere aktarıldı.

        Program kapsamında, Türkiye'nin sağlık alanında sahip olduğu modern altyapı, nitelikli sağlık personeli kaynağı ve uluslararası hastalar için sunduğu hizmet kapasitesi hakkında bilgi verildi.

        Seminere, akademisyenler, Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri ve bölgedeki hastanelerin temsilcileri de katıldı.

