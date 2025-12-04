Tekirdağ'da Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansınca Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansınca Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Trakya'nın sağlık turizmi potansiyeli uluslararası öğrencilere aktarıldı.
Program kapsamında, Türkiye'nin sağlık alanında sahip olduğu modern altyapı, nitelikli sağlık personeli kaynağı ve uluslararası hastalar için sunduğu hizmet kapasitesi hakkında bilgi verildi.
Seminere, akademisyenler, Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri ve bölgedeki hastanelerin temsilcileri de katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.