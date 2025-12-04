Tekirdağ'da Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi

Seminere, akademisyenler, Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri ve bölgedeki hastanelerin temsilcileri de katıldı.

Program kapsamında, Türkiye'nin sağlık alanında sahip olduğu modern altyapı, nitelikli sağlık personeli kaynağı ve uluslararası hastalar için sunduğu hizmet kapasitesi hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansınca Sağlık Turizmi Elçileri semineri düzenlendi.

