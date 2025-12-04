Tekirdağlı mimardan Karacakılavuz dokumasının dünyaya tanıtımına katkı

MESUT KARADUMAN - Tekirdağlı iç mimar Begüm Karadağ, coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumalarının motiflerini modern tasarımlarla buluşturarak kültürel mirası dünyaya tanıtıyor.

Karadağ, 2019'da coğrafi işaretle tescillenen dokumayı öğrenmek için araştırma yaptı.

Geçmişten geleceğe taşınan kültürel mirasa katkıda bulunmak isteyen Karadağ, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılan dokuma kurslarına katıldı.

Karadağ, eğitimini tamamlamasının ardından Tekirdağ'da kurduğu atölyede, tescilli dokumaların motiflerinin yer aldığı cüzdan, kilim, bardak altları, kırlent gibi ürünler hazırlamaya ve satmaya başladı.

Kültürel mirası modern yorumlarla birleştiren Karadağ, farklı motif ve tekniklerle atölyede dokudukları iki kilimle İtalya'da düzenlenen "A'Design Award" yarışmasına katıldı.

Yarışmada, "Dünya Çapında Kültürel Miras ve Tekstil Tasarımı" kategorilerinde birincilik ödülü alan Karadağ, Karacakılavuz dokumalarının uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Üç ayrı dokuma parçasını birleştirdik"

Karadağ, AA muhabirine, Karacakılavuz dokumalarını modern tasarımla buluşturarak dünya çapında tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuma kültürünün, geleceğe aktarılması gereken önemli bir değer olduğunu vurgulayan Karadağ, tanıtım ve çalışma yapılmazsa bu kültürün zamanla tamamen unutulacağını kaydetti.

Yaptıkları 4 yıllık çalışmanın ardından Karacakılavuz dokumalarını modern yorumlarla birleştirdiklerini belirten Karadağ, şöyle devam etti:

"Yüzyıllarca seccadeler dokunmuş, heybeler ve minderler yapılmış, hep yörenin alışık olduğu tasarımlardı bunlar. Bunların içerisindeki bütün motifleri değerlendirerek üç ayrı dokuma parçasını birleştirdik. İki kilim oluşturduk. Dört ayrı dokuma tekniğinin bulunduğu, üç ayrı dokuma parçasının yer aldığı mükemmel birleşim oldu. Tasarladığımız iki kilimle Dünya Çapında Kültürel Miras ve Tekstil Tasarımı Ödülü kazandık. Bu bizim için gerçekten bir onur nişanesi oldu, bundan gurur duyuyoruz."