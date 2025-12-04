Şarköy'de Engelliler Günü dolayısıyla polis ekipleri özel öğrencileri ziyaret etti.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu ile Pınar Aynur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören özel öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle etkinlikler düzenleyen polis ekipleri, program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

-Kaymakam Tunçer'den engelli vatandaşlara ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, ilçede yaşayan engelli vatandaşları ziyaret etti.

Tunçer, Engelliler Günü kapsamında Abbas Karadaş ve Gözde Karadaş'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarette Tunçer'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral de eşlik etti.

-İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Genel Başkanı Celaleddin Gül, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.