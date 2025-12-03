Tekirdağ'da "özel çocuklar" yüzme yarışında mücadele etti

Tekirdağ'da "özel çocuklar" Engelliler Günü kapsamında düzenlenen yüzme yarışmasına katıldı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesince "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında Namık Kemal Üniversitesi havuzunda Down sendromlu ve otizmli çocuklar için yarış düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yapılan yarışmaya katılan 10 özel çocuk havuzda kulaç attı.

Organizasyonda aileler de çocuklarının mücadelesini heyecanla takip etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi.

Özel çocuklar için anlamlı etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını ifade eden Bulut, böyle özel bir günde çocukları mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku da özel çocukların kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

Down sendromlu oğlu yarışmaya katılan Nevzat Pınar da oğlunun birinci olmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.