Tekirdağ'da "özel öğrenciler" halk oyunları gösterisi sundu

Tekirdağ'da, Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Tekirdağ Valiliği önünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İlknur Güven ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Yardımcısı Musa Aydemir, buradaki konuşmasında, 3 Aralık'ın farkındalık günü olduğunu söyledi.

Herkesin engelliler konusunda hassas olması gerektiğini belirten Aydemir, engellerin bedenlerde değil, duyarsızlıklarda ve yaşanılan imkanların yetersizliğinde gizlendiğini ifade etti.

Güven de kurum olarak özel gereksinimli bireylerin hak temelli hizmetlere erişimini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Tekirdağ Engelliler Dayanışma Platformu adına Ahmet Murat Sarılarlı ise engelli bireylerin toplumu oluşturan bütünün bir parçası olduğunu, engellilerin yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması gerektiğini aktardı.