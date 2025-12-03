Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "özel öğrenciler" halk oyunları gösterisi sundu

        Tekirdağ'da, Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "özel öğrenciler" halk oyunları gösterisi sundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da, Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Tekirdağ Valiliği önünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İlknur Güven ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Vali Yardımcısı Musa Aydemir, buradaki konuşmasında, 3 Aralık'ın farkındalık günü olduğunu söyledi.

        Herkesin engelliler konusunda hassas olması gerektiğini belirten Aydemir, engellerin bedenlerde değil, duyarsızlıklarda ve yaşanılan imkanların yetersizliğinde gizlendiğini ifade etti.

        Güven de kurum olarak özel gereksinimli bireylerin hak temelli hizmetlere erişimini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Tekirdağ Engelliler Dayanışma Platformu adına Ahmet Murat Sarılarlı ise engelli bireylerin toplumu oluşturan bütünün bir parçası olduğunu, engellilerin yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması gerektiğini aktardı.

        Konuşmaların ardından Çerkezköy Mavi Engelli Bakım Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yaşayan özel gereksinimli Deniz, yüzerek sosyalleşiyor
        Tekirdağ'da yaşayan özel gereksinimli Deniz, yüzerek sosyalleşiyor
        Hayrabolu'da sis etkili oldu
        Hayrabolu'da sis etkili oldu
        Hayrabolu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
        Hayrabolu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
        Polis ekipleri kasım ayında 48 aranan şahsı yakaladı
        Polis ekipleri kasım ayında 48 aranan şahsı yakaladı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa