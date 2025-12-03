Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yaşayan özel gereksinimli Deniz, yüzerek sosyalleşiyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki Deniz Üresin, korkarak girdiği havuzda tek başına yüzerek mutluluğa kulaç atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:09
        Anne Milta Üresin, oğlu Deniz'i eğlenceli vakit geçirmesi ve sosyalleşmesi için yüzme kursuna yazdırmaya karar verdi.

        Deniz, 4 ay önce Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yüzme kursunda eğitimlere başladı.

        Yüzme antrenörü Anıl Bulut ile haftada iki gün çalışarak su korkusunu yenen Deniz, zamanla kendini geliştirerek tek başına yüzmeyi başardı.

        Üresin, AA muhabirine, oğlunun yüzerek sosyalleştiğini ve su korkusunu yendiğini belirtti.

        Yüzmenin özel çocuklara çok iyi geldiğini ifade eden Üresin, "Deniz 4 aydır yüzmeye geliyor. Evde çok sıkıldığı için hem spor yapsın hem de sosyalleşsin diye yüzmeye gelmeye karar verdik. Dört aydır yüzmeye devam ediyor ve çok mutlu." dedi.

        Üresin, oğlunun yüzmede kendisini geliştirerek yarışmalara katılmasını çok istediğini belirtti.

        Özel çocukların sosyalleşmesi için spor aktivitelerine yönlendirilmesi gerektiğini aktaran Üresin, "Yüzmeye başladıktan sonra hem bedenen hem de zihinsel olarak aşama kaydetti. İlk başlarda suya girerken çok tedirgindi ama Anıl hocamızla bunu aştı. Yarışmalarda katılmasını çok isterim. Özel çocuğu olan aileler ilk olarak eğlence amaçlı çocuklarını yüzmeye başlatmalı. Çocuk severse zaten sürekli devam ederler. Çocukların sporla mutlu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        -"Aileler özel çocuklarını evde tutmasın"

        Yüzme antrenörü Anıl Bulut da yüzmenin özel çocukları sosyalleştirdiğini aktardı.

        Yüzmeyle tanışan çocukların özgüven kazandığını dile getiren Bulut, "Deniz hiç yüzme bilmiyordu. Dört ayda güzel bir gelişim gösterdi. Tek başına yüzebiliyor. Kendisini geliştirdikçe amacımız onu yarışmalara sokmak ve madalya kazanması. Aileler özel çocuklarını evde tutmasın. Yüzme özellikle onların iletişimini çok etkiliyor. Yüzmeye özel çocuklar iyi duruma geliyor." ifadelerini kullandı.

