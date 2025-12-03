Tekirdağ'da yaşayan özel gereksinimli Deniz, yüzerek sosyalleşiyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki Deniz Üresin, korkarak girdiği havuzda tek başına yüzerek mutluluğa kulaç atıyor.

Anne Milta Üresin, oğlu Deniz'i eğlenceli vakit geçirmesi ve sosyalleşmesi için yüzme kursuna yazdırmaya karar verdi.

Deniz, 4 ay önce Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yüzme kursunda eğitimlere başladı.

Yüzme antrenörü Anıl Bulut ile haftada iki gün çalışarak su korkusunu yenen Deniz, zamanla kendini geliştirerek tek başına yüzmeyi başardı.

Üresin, AA muhabirine, oğlunun yüzerek sosyalleştiğini ve su korkusunu yendiğini belirtti.

Yüzmenin özel çocuklara çok iyi geldiğini ifade eden Üresin, "Deniz 4 aydır yüzmeye geliyor. Evde çok sıkıldığı için hem spor yapsın hem de sosyalleşsin diye yüzmeye gelmeye karar verdik. Dört aydır yüzmeye devam ediyor ve çok mutlu." dedi.

Üresin, oğlunun yüzmede kendisini geliştirerek yarışmalara katılmasını çok istediğini belirtti.