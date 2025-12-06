Tekirdağ'da "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" düzenlendi
Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" düzenlendi.
Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilcisi Sümeyye Tekin, kadın haklarıyla ilgili güncel konularda bilgi verdi.
Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve veliler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.