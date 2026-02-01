Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Berat Kandili mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Soytürk, mesajında, Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat gecesine ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Berat Kandili'nin, hataları ve kusurları düzeltmek, toplumsal ve bireysel sorumlukları hatırlamak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu aktaran Soytürk, şunları kaydetti:



"Kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları unutma ve olumsuz duygu ve düşüncelerden arınma günüdür. Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."







