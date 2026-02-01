Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Berat Kandili mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:52 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:52
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Berat Kandili mesajı
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat gecesine ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Berat Kandili'nin, hataları ve kusurları düzeltmek, toplumsal ve bireysel sorumlukları hatırlamak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

        "Kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları unutma ve olumsuz duygu ve düşüncelerden arınma günüdür. Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

