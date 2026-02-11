Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi

        –Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:02 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi.


        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde aile içi iletişimin büyük önem taşıdığını söyledi.


        Ebeveynlerin çocuklarını anlayan, destekleyen ve güven temelli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirten Yeniyol, okul rehberlik hizmetleri ile aile iş birliğinin güçlendirilmesinin çocukların ruhsal ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.


        Seminerde, Gelişim Üniversitesi Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Yulaf tarafından ergenlik döneminde sık karşılaşılan davranışsal ve duygusal sorunlar ile bu sorunların nedenleri ve çözüm yolları bilimsel veriler ışığında ele alındı.


        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, okul ve kurum müdürleri, rehber öğretmenler ile veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da büfeden hırsızlık kamerada
        Tekirdağ'da büfeden hırsızlık kamerada
        Tekirdağlı öğrenci bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu
        Tekirdağlı öğrenci bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu
        Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan, tüfekle öldürüldü (3)
        Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan, tüfekle öldürüldü (3)
        Tekirdağ'da yakıt tüplerine zulalanmış 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Tekirdağ'da yakıt tüplerine zulalanmış 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi