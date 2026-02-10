Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da büfeden hırsızlık kamerada

        –Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir büfeden gıda ve alkollü içecek çalınması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 23:32 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:32
        Tekirdağ'da büfeden hırsızlık kamerada
        –Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir büfeden gıda ve alkollü içecek çalınması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Cemaliye Mahallesi’nde bulunan büfeye gelen 3 şüpheli, iş yeri sahibi T.D’yi bir süre oyaladıktan sonra gıda ürünleri ile alkollü içecekleri alarak kaçtı.

        Durumu fark eden iş yeri sahibi T.D, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek polisten yardım istedi.

        Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin büfeden gıda ve alkollü içecekleri alarak hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

