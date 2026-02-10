Tekirdağ'da büfeden hırsızlık kamerada

–Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir büfeden gıda ve alkollü içecek çalınması güvenlik kamerasınca kayda alındı.



Cemaliye Mahallesi’nde bulunan büfeye gelen 3 şüpheli, iş yeri sahibi T.D’yi bir süre oyaladıktan sonra gıda ürünleri ile alkollü içecekleri alarak kaçtı.



Durumu fark eden iş yeri sahibi T.D, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek polisten yardım istedi.



Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin büfeden gıda ve alkollü içecekleri alarak hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

