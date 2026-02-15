Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille drift atan sürücüye 58 bin 217 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille drift atan sürücüye 58 bin 217 lira idari ceza uygulandı.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Caddesi'nde bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı.

        Araç sahibinin B.Ç'nin olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün Y.Ç. olduğunu belirledi.

        Araç sahibine 4 bin 779 lira, araç sürücüsüne ise 58 bin 217 lira idari ceza kesildi.

        Ayrıca sürücü Y.Ç'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
        Drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen atölyelerde eğitim verildi
        Tekirdağ Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen atölyelerde eğitim verildi