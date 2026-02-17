Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da iki gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da iki gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar ulaşan lodos, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle birlikte yeniden avlanmaya çıkmaya başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çin 'Ateş Atı Yılı'na girdi
        Çin 'Ateş Atı Yılı'na girdi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!

        Benzer Haberler

        Çorlulu sporcu, Avrupa'da tarih yazdı
        Çorlulu sporcu, Avrupa'da tarih yazdı
        Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da sis araç trafiğini olumsuz etkiledi
        Tekirdağ'da sis araç trafiğini olumsuz etkiledi
        Tekirdağ'da kurt ve karacalar fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da kurt ve karacalar fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı an...
        Tekirdağ'da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı an...