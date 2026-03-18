        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Çorlu STK Platformu'ndan 18 Mart açıklaması

        Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 18 Mart dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Giriş: 18.03.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Belediye Hizmet Binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Kurtuluş Ay okudu.


        Ay, açıklamasında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yılında, Çanakkale’de destan yazan ve "Çanakkale geçilmez" dedirten kahramanları rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.


        Tarihte eşine az rastlanan bu destanın, vatanı ve milletinin bekası için canını ortaya koyan yüz binlerce kahramanın eseri olduğunu belirten Ay, Çanakkale'de milletin kadın - erkek, genç - yaşlı, asker ve komutanıyla tek vücut olarak mücadele ettiğini kaydetti.


        Ay, bu mücadelenin mazlum milletlere de umut olduğunu belirterek, "Çanakkale'den ve ardından İstiklal Harbi'nden alınan ilhamla Kurtuluş Savaşı kazanılmış, bir milletin yeniden doğuşu mümkün olmuştur. Çanakkale, millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar kader ortaklığımızı da yansıtır." dedi.


        Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü:


        "Çanakkale'den yazılan destandan alacağımız derslerin başında birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak gelmektedir. Çanakkale ruhu, bu milletin yolunu ve istikametini aydınlatmaya devam edecektir. Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları olarak, geçmişten ders çıkararak daha güçlü bir Türkiye için çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesi ve Çanakkale ruhunun yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."


        Basın açıklamasının ardından mehter ekibi marş dinletisi sundu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

        Tekirdağ'da yağ fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da yağ fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlamada 1 işçi öldü
        Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlamada 1 işçi öldü
        Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi yaşamını yitirdi
        Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da korku dolu anlar: Otomobil bir anda alev topuna döndü
        Tekirdağ'da korku dolu anlar: Otomobil bir anda alev topuna döndü
        Tekirdağ'da 18 Mart anma programında oratoryo sahnelendi
        Tekirdağ'da 18 Mart anma programında oratoryo sahnelendi
        Heyelan sonrası kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
        Heyelan sonrası kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı