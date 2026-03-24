Tekirdağ'da devrilen yağ yüklü tankerin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen yağ yüklü tankerin şoförü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 27 BBR 728 plakalı tanker, Kadıköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün öldüğü belirlendi. Sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

