        Milli yüzücü Derin Anbarlı'nın hedefi uluslararası organizasyonda madalya almak

        Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Derin Anbarlı (18), 28-29 Mart'ta Avusturya'da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor.

        Giriş: 24.03.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Yüzmeye 6 yaşında başlayan Anbarlı, bugüne kadar 6 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        Galatasaray Kulübü sporcusu Derin Anbarlı, geçen yıl Antalya’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.

        Milli sporcu, 28-29 Mart'ta Avusturya’da gerçekleştirilecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Anbarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son katıldığı şampiyonanın kendisi için çok verimli geçtiğini söyledi.

        Başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini belirten Anbarlı, "Antalya'da düzenlenen şampiyonada güzel dereceler elde ettim. Bu sonuçlarla milli takıma seçildim. Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda da en iyi şekilde mücadele ederek güzel sonuçlarla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Kulübü Yüzme Antrenörü Mestan Şentürk de sporcusunun küçük yaşta önemli başarılara imza attığını belirtti.

        Anbarlı'nın uluslararası dereceler için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Şentürk, "Amacımız başarılarına yenilerini eklemek. Sporcumuz, gelişimini planladığımız şekilde sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte de kategorisinde adından söz ettirmeye devam edeceğine inanıyoruz. Avusturya’dan da güzel bir sonuçla dönmeyi umuyoruz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

