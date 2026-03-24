        Tekirdağ'da "Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında dostluk maçı yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında Tekirdağ'da dostluk maçı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında dostluk maçı yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında Tekirdağ'da dostluk maçı düzenlendi.

        Ebru Naim Fen Lisesi basketbol takımı ile TekirDown Melekleri Spor Kulübü sporcuları arasında oynanan karşılaşmada, sağlıklı yaşamın ve beslenmenin önemine dikkat çekildi.

        Etkinlikte öğrenciler ile down sendromlu sporcular anons ve alkışlar eşliğinde sahaya davet edildi.

        Karşılaşma, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'in hava atışıyla başladı.

        Öğrenciler, ellerinde pankartlarla müsabakaya destek verirken, iki devre halinde oynanan maç 18-18 eşitlikle tamamlandı.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Özgür Parıltı, AA muhabirine, etkinlikte spor yapmanın, hareketli yaşamın, paylaşmanın ve sosyal etkileşimin sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz parçaları olduğuna dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Öğrenciler ile sporcuların güzel bir deneyim yaşadığını belirten Parıltı, "Etkinlikle öğrencilerimiz hem sağlıklı yaşam bilinci kazanıyor hem de farklılıkların toplumu güçlendiren bir zenginlik olduğunu deneyimleyerek öğreniyor." dedi.

        Bu tür etkinliklerin süreceğini ifade eden Parıltı, okullarda sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

        Parıltı, "Down sendromlu öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz dostluk maçı, sağlıklı yaşamın sadece beslenmeyle değil, hareket, spor, paylaşım ve sosyal etkileşimle bir bütün olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

        Down sendromlu sporcu Ömer İbrahim Erdemir de yeni arkadaşlar edindiklerini ve etkinlikte çok eğlendiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

