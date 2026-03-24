Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında T.S'yi durdurmak istedi.



Polis ekiplerinden yaya olarak kaçan T.S. bir süre sora yakalandı.



Ekiplerin yaptığı incelemede T.S'nin 3 ayrı suçtan arandığı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen T.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







