        Tekirdağ'da MEB-AKUB ekibine "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitimi

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) ekibine "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitimi verildi.

        Giriş: 26.03.2026 - 09:02 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünün destekleriyle AFAD Tekirdağ Eğitim Yerleşkesinde "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitim programı düzenlendi.

        Tekirdağ MEB AKUB bünyesinde görev yapan 25 kişinin katıldığı, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, afet durumlarında acil barınma alanlarının kurulumu, yönetimi ve koordinasyonuna ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi.

        Türkiye genelinde kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında sınırlı sayıda ekibin aldığı barınma akreditasyon eğitimi kapsamında Tekirdağ MEB AKUB ekibi, Trakya'da bu akreditasyonu almaya aday ilk ekip oldu.

        Eğitimle, ekiplerin olası afet ve acil durumlarda daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde görev alabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Yürütülen çalışmaların, afet sonrası ortaya çıkabilecek barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kriz yönetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

