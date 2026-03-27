Tekirdağ'da fabrikanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 27.03.2026 - 01:25
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.
